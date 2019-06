Tupakka-askin matkaa voidaan tulevaisuudessa seurata valmistajalta aina kioskin tiskille asti – Tarkoituksena ehkäistä tupakan laitonta kauppaa

Niin että kun nyt et itse polta niin laittomaksi vaan? Itse en ole koskaan polttanut, mutta en ole sitä kyllä laittomaksikkaan halunnut. Se kun lisäisi salakuljetusta ja rikoksia. Kova hinta on vähentänyt polttamista. Jos hinta nousee kymppiin, niin askin polttava maksaa paheestaan jo 300 euroa kuukaudessa. Se on kova hinta. Vuodessa jo 3600 euroa. Paneeko miettimään? Tupakka on vaihtunut monilla laittomaan nuuskaan.