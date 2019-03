Tuottajien nokkamies ihmettelee: Lehmä on pitänyt meidän hengissä 10 000 vuotta, miten siitä nyt tuli suuri rikollinen?

Keksitään kaikenlaista vihankohdetta - karjantuotanto, polttoaineet, maanviljelys ja kaikki muukin liikkuminen on nykyään ilmaston pelastustalkoissa ja tasa-arvotaistelussa bannattu! Tarkoitus on vain heikentää yhteiskuntaa katastrofitilaan jossa sitten toivotaan että saadaan kansan avulla (köyhien puolesta!) valta kaapatttua. Kaikki muu on teeskentelyä ja pikkuseikkoja paitsi se päämäärä. Tottakai päämäärä on kiellettävä koska jos peli paljastuisi ja nämä pelinrakentajat myöntäisi sen niin ei heitä kukaan äänestäisi. Nythän esim. vihreillä on jo yli puolet kannatusta pääkaupungissa - äänestämättömiähän ei tarvitse laskea koska he on luovuttaneet valtansa muille. Meillä on hyvä mahdollisuus nähdä joku vihreiden Haavisto pääministerinä vaikka hänenkin ainoa saavutuksensa tietääkseni on se että hänen ideakaverinsa järkkäsivät hänelle yhden julkisuusstuntin Afrikkaan... En sano että olisi huonompi kuin Sipilä tai Orpo!