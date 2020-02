Tuore selvitys on herätys työnantajille: Rahalla palkitseminen motivoi eniten työntekijöitä

Onhan se hienoa että työnantaja on huomannut että on työntekijöitä joita kannattaa palkita esim: tuntipalkan korotuksilla. Mutta kylmä tosiasia on että kaikista tärkein asia mielestäni on että työyhteisössä on hyvä henki ja on ymmärretty että painetaan yhteen hiileen työnantajan puolesta niin rivi miehistöstä johtoportaaseen se on kaikkien etu. Että firma pärjää tämän päivän kilpailussa ja aamulla koetaan että on kiva lähteä töihin.