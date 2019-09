Tuore puheenjohtaja Kulmuni vakuuttaa: Keskusta kääntää kaikki kivet uusien työpaikkojen luomiseksi

Olisi historiallinen teko, jos Kulmunni saa Suomen kehityksen muuttumaan aluepolitiikan avulla. Kehitys on globaalia ja kehityksen hidastaminenkin on teko, joka on haastava toetuttaa. Pieniä voittoja kyllä voi saada eli jokin pieni tukiruiske johonkin, mutta pysyvää muutosta ei tapahdu ellei meillä ole hallintomallina suljettu talous tai yksipuoluejärjestelmä.