Tuntuuko keho jähmeältä tai vaivaako sitkeä selkäkipu? Syy molempiin vaivoihin voi löytyä faskioista – Hoida niitä oikein

Vasta viime vuosina on ymmärretty, miten iso vaikutus faskioilla on kehon liikkuvuuteen ja liiketuntoon. Faskia on sidekudosverkosto, joka ympäröi lihaksia, luita ja sisäelimiä ja yhdistää kehon kaikki eri osat toisiinsa. Faskian toimintahäiriöt voivat aiheuttaa kipuja ja saada kehon tuntumaan jäykältä ja kömpelöltä.