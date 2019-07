Tunti aikaa ja lavalla yhdeksän poliitikkoa – "Se on haaste", sanoo Johanna Tuuri

Toimittaja Johanna Tuuri on ensimmäistä kertaa töissä Suomi-Areenalla Porissa. Hän juontaa yhdessä Juha Kaijan kanssa illan puheenjohtajatentin.

– Hienoa päästä tekemään tätä, todella mieleinen työ, Tuuri sanoo.

Ennakkotietojen mukaan paikalla on seitsemän on eduskuntapuolueen puheenjohtajaa ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Juha Sipilä ei tule, vaan keskustaa edustaa Katri Kulmuni. Petteri Orpo on myös poissa, tilalla on Antti Häkkänen. Tuore kasvo puheenjohtajien joukossa on myös vihreiden Maria Ohisalo. Antti Rinne, sdp, Jussi Halla-aho, ps, Li Andersson, vas., Anna-Maja Henriksson, rkp, Sari Essayah, kd, ja Harry Harkimo, Liike nyt, ovat tuttuja kasvoja kevään vaaliväittelyistä.

Ohjelma-aika on vain tunnin.

– Tunnin ohjelma-aika ja yhdeksän ihmistä, se on haaste, Tuuri sanoo.

Tuurin mukaan lyhyt aika haastaa tiivistämään ja pysymään asiassa, lavertelu vie terän.

Yleisö mukana Porissa

Aiheet ovat ajankohtaisia eikä niitä päätetä kovin paljon etukäteen. Aivan varmasti esiin nousevat kuitenkin työllisyys ja talous.

Porin keskustassa yleisö on mukana puheenjohtajatentissä, se varmasti näkyy ja kuuluu lähetyksessä. Vuorovaikutus on suoraa, kun naurahdukset kuuluvat sekä ilmeet ja eleet näkyvät lavalle.

– Se on pirteää.

Huomenna keskiviikkona ääneen pääsevät uudet kansanedustajat MTV3:lla kello 21.00.

Suomi-Areena on Porissa järjestettävä keskustelutapahtuma. Se oli ensimmäisen kerran vuonna 2005.

SuomiAreena: Puheenjohtajatentti MTV3 tiistai 16.7. klo 21.00

Ohjelman haaste: tuntia aikaa ja yhdeksän osallistujaa. Keskusteluun nousevat ainakin talous ja työllisyys.