Tulokset kahden potilaan koronaviruksesta tulevat illalla – Johtava lääkäri rauhoittelee: "Todennäköisyys yksi miljoonasta"

Wuhanin alueelta Kiinasta tulleen isän ja pojan näytteet ovat tutkittavana Helsingissä. Tulosten odotetaan valmistuvan kello kuuden jälkeen illalla.

Inarin johtava lääkäri Outi Liisanantti kertoi tiedotustilaisuudessa Ivalossa, että koronavirusepäilyssä olevat potilaat ovat tällä hetkellä eristyksissä.

Potilaista otetut näytteet on lennätetty tutkittavaksi Helsinkiin. Tuloksia odotetaan kello 18 jälkeen perjantaina.

– Heillä on hengitystieinfektio-oireet. He ovat hyväkuntoisia. Mahdollisuus virukselle on yksi miljoonasta. Näkisin että ihmiset ja turistit ovat turvassa, sanoo Liisanantti.

Jos virus ei ole korona, kiinalainen isä ja poika pääsevät eristyksestä parantelemaan tautiaan rauhassa.

– Mahdolliset altistuneet on kartoitettu.

Ivalon terveyskeskuksen ovessa luki perjantaina, että vierailuja terveyskeskukseen tulisi välttää koronavirusepäilyjen vuoksi.

Potilaat tulivat Norjasta, mutta heidän reittiään ei kerrota julkisuuteen. Reitti on terveysviranomaisten tiedossa, mutta se ei ole olennainen, ellei todeta viruksen olevan korona.

Päätös testeistä tehtiin THL:n ohjeiden mukaan, koska potilailla oli hengitystieoireita ja he olivat lähtöisin Wuhanin alueelta.

Jos näyte osoittautuu positiiviseksi, potilaiden eristystä jatketaan todennäköisesti Rovaniemen keskussairaalassa.

Oulun yliopistollisesta sairaalasta kerrotaan, etteivät Ivalossa todetut koronavirusepäilyt aiheuta toimenpiteitä OYSissa.

Näin kunnanjohtaja kommentoi virusepäilyä

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine kertoo, että kunta on pystynyt hyvin reagoimaan yllättävään tapahtumaan.

Laine painottaa, että kyseessä on tässä vaiheessa vain epäily.

– Kunta toimii yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa tässä asiassa.

Laineella on se käsitys, että hoitoon hakeutuneet ihmiset eivät ole olleet Inarin puolella majoittumassa, mutta he ovat hakeutuneet kuntaan hoitoon.

Kunnassa ollaan varauduttu kaikkiin vaihtoehtoihin, ja tilanne pyritään tutkimaan mahdollisimman nopeasti.

– Ei tässä ole mihinkään paniikkiin syytä. Täällä on monenlaista influenssaa ja kaikkea tällä hetkellä liikkeellä, sanoo Laine.

Ivalon terveyskeskuksen oveen tuli päivällä lappu, että vierailuja sinne tulisi välttää koronavirusepäilyjen vuoksi.

