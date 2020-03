Huumeiden käyttö on räjähtänyt käsiin.

Huumeiden käyttö on kaiken kaikkiaan lisääntynyt. Asenteet ovat lieventyneet, kannabiksen käyttö on lisääntynyt merkittävästi, niin myös kovempienkin huumeiden käyttö lisääntyy.

No Suomesta löytyy yksi puolue, joka on jo pitkään halunnut lieventää asenteita huumeiden käyttöä kohtaan ja poistaa huumeiden käytön rangaistavuuden.

Mikä tämä puolue on, no se on tietenkin vihreät.

Näkyykö vihreiden ajama ajattelutavan muutos jo huumeiden käytön kasvuna?