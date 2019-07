Tulli takavarikoi yli 4000 Subutex-huumelääketablettia – arvo yhteensä 160 000 euroa, piilotettiin muro- ja puuropaketteihin

Voisikos tuohon lisätä maininnan että "tämäkin huumetakavarikko Is sponsored by kieltolaki"? Siis oikeesti tuolla kansainvälisen lääketeollisuuden moskalla ei olisi mitään markkinoita ilman huumeiden kieltolakia. Tämä on se syy miksi nimenomaan lääketeollisuus lobbaa niin kovasti kieltolain puolesta. Nimittäin kun kansalta kieltolailla kielletään oikeat luonnon huumeet, niin silloin markkinat avautuvat tuolle eliitin myrkylle ja kyseessä on toki miljardien markkinat.

Se päivä kun kieltolaki kaatuu, niin Subanatex ja kaikki vastaavat moskat menevät heti konkurssiin. Kukaan ei tule käyttämään tuota myrkkyä vapaaehtoisesti ja se on täydellisen varma. Kieltolaki tulee kaatumaan ja se tulee koko maailmalle yllätyksenä, kun kieltolain kaataja on nimenomaan Trump. Se on yksi tviitti ja kieltolaki on ohi. Arvioin kieltolain kaatumisen ajoittuvan Trumpin toisen kauden puoliväliin noin vuoteen 2022. Niin sanottu "huumeiden vastainen sota" tulee loppumaan, koska Trumpin tiimi haluaa ajaa mafian ja kartellit konkurssiin murskaamalla kieltolain. Niin se kaatui aikansa suurin mafioso Al Capone kun alkoholin kieltolaki kumottiin. Sama kohtalo odottaa kaikkia muitakin gangstereita kun Trump romuttaa huumeiden kieltolain.