Tulli takavarikoi viime vuonna ennätysmäärän marihuanaa ja ekstaasia, pohjoisessa rajan yli kulkee nuuskaa – kysyimme, onko salakuljetus yleistynyt

Tulli tiedotti maanantaina paljastaneensa laajan rikosvyyhdin, jossa Suomeen tuotiin elintarvikkeiden lisäksi runsaasti vaarallisia lääkkeitä ja dopingaineita.

Tässä erässä laittomia lääketabletteja tuli Yhdysvalloista Suomeen 72 000 ja dopingtabletteja noin 200 000.

Yksittäisenä tapauksena määrä on suuri, mutta ei niinkään uutta: viime vuonna jäi haaviin ennätysmäärä ekstaasitabletteja ja marihuanaa.

Kumpi on lisääntynyt enemmän, salakuljetus vai suuret takavarikot, tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen?

– Nuuskan takavarikkokilot ovat tulleet hieman alaspäin. Takavarikoitujen dopingaineiden määrä taas on kasvanut huomattavasti, jopa kymmenkertaistunut edellisvuoteen verrattuna. Luonnollisesti tulli ei saa kiinni läheskään kaikkea laitonta.

Salakuljettajat yrittävät keksiä uusia keinoja, ja toisaalta tulli hankkii yhä parempia valvontalaitteita. Kumpi johtaa kisaa tällä hetkellä?

– Salakuljettajat keksivät koko ajan uutta, mutta tulli pysyy tiukasti kannoilla. Uudet salakuljettajat löytävät vanhat tavat mielellään uudelleen.

Mitä aineita tällä hetkellä jää eniten tullin haaviin?

– Määrällisesti eniten jää kiinni Khat-huumetta (afrikkalainen pensaskasvi). Mutta paljous on suhteellinen käsite, kun annostukset eroavat vaarallisen karfentaniili -opioidin mikrogramman osista huumausainekasvien grammoihin ja kymmeniin grammoihin.

– Dopingaineissa kyse on yleensä anabolisista steroideista tai testosteronista, jonkin verran saamme kiinni myös kasvuhormonia.

Pohjois-Suomessa on saatu kiinni runsaasti nuuskan salakuljettajia. Mitä muuta täällä yritetään salakuljettaa Suomeen?

– Nuuska on isoin artikkeli sillä suunnalla. Nykyään Haaparannasta Tornioon tuodaan ihan samoja aineita kuin muualtakin. Raja on yksi keskeisimmistä salakuljetusreiteistä, kun ei tarvitse matkustaa laivassa tai lentokoneessa, vaan kulkuneuvo on koko ajan omassa hallinnassa.

Mitä olisi tehtävissä salakuljetuksen vähentämiseksi Ruotsin-rajalla?

– Yhteiskunta on päättänyt, että Schengen-alueella on vapaa liikkuvuus. Viranomaiset miettivät sitten, miten mädät omenat saataisiin poimittua pois.

Suuret dopingaine- ja huume-erät ovat tietenkin tulossa myyntiin tai matkalla edelleen johonkin muuhun maahan. Mutta mikä lääkkeissä huolettaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaa eniten, yliproviisori Sami Paasikoski?

– Usein laittomat lääkkeet sisältävät monta kertaa vaarallisempia aineita. Puhutaan hyvin taidokkaasti tehdyistä lääkeväärennyksistä, jotka ovat vaarallisia: laadusta ei ole takuuta, eikä kukaan ei ota vastuuta, mitä lääkkeet sisältävät.

Myös yksittäiset ihmiset jäävät usein kiinni lääkkeiden salakuljetuksesta. Miten aineet hankitaan?

– Yksityishenkilöiden merkittävimmät hankintaväylät ovat nettikauppa ja se, että matkoilta tuodaan mukana lääkkeitä ulkomailta Suomeen. Moni hankkii reseptilääkkeitä laittomasti ja lääkitsee itseään. Mutta itse tehty diagnoosi saattaa mennä ihan poskelleen, jos vielä lääkitään väärällä tai tehottomalla lääkkeellä.

Mistä aineista erityisesti kannattaisi varoittaa yksityishenkilöitä?

– Ulkomaisissa nettikaupoissa, erityisesti Yhdysvalloissa, myydään paljon erilaisia tuotteita ravintolisinä. Mutta voi olla, että tuotteet luokitellaan Suomessa lääkkeiksi ja siten aineiden maahantuontiin sisältyy rajoituksia.