Tulli paljasti Helsinki-Vantaalla paketista laitteen, jolla voi tehdä ydinaseita – Suomi on silloin tällöin kauttakulkumaa sotilaallisille tuotteille

Tulli on paljastanut Helsinki-Vantaan lentokentällä laitteen, jota voitaisiin käyttää ydinaseiden valmistukseen. Tuotelähetys oli tullut Yhdysvalloista Suomeen ja se oli jatkamassa Suomesta Irakiin.

– Tutkinnassa syntyneen käsityksen mukaan laitetta voitaisiin käyttää ydinaseiden valmistukseen, jos sitä käytettäisiin sotilaallisiin tarkoituksiin. tulliylitarkastaja Sari Knaapi toteaa Lännen Medialle.

Kyseessä oli niin sanottu kaksikäyttötuotelähetys. Kaksikäyttötuote tarkoittaa laitetta, jota voidaan käyttää siviili- ja sotilastarkoituksissa.

– Tällainen tuote vaatii aina vientiluvan, mitä tässä tapauksessa on ollut puuttuva elementti, Knaapi kertoo.

Tulli havaitsi lähetyksen siinä vaiheessa, kun se oli saapunut Yhdysvalloista Suomeen. Lähetyksessä oli myös muita tuotteita, joihin ei liity rikosepäilyjä. Tulli pyysi tavaroista ulkoministeriön lausunnon.

Tutkinta on nyt kestänyt puolitoista vuotta

Vientikiellon alaisia tuotteita on tutkittu Suomessa aiemminkin. Sari Knaapin mukaan Tulli havaitsee niitä silloin tällöin.

– Suomi ei ole profiloitunut erityisenä kauttakulkumaana, mutta Suomenkin kautta liikkuu. Parikin vuodessa voi tulla vastaan, tai sitten on vuosia, että tuotteita ei tavata.

Sari Knaapi ei lähde arvioimaan, miten vakavasta tapauksesta tuotelähetyksessä on ollut kysymys.

– Olemme tutkineet Suomen osuuden, eikä ole lähdetty arvioimaan, mihin tuote olisi kenties päätynyt. Meillä on toimivalta Suomessa, niin en osaa ottaa kantaa vakavuuteen.

Tavaralähetys paljastui Helsinki-Vantaan lentoasemalla joulukuussa 2017. Tutkinta on nyt kestänyt puolitoista vuotta.

– Siinä on tehty yhteistyötä tehty muiden viranomaisten kanssa myös kansainvälisesti. On ollut aikaa vieviä tiedusteluja, Knaapi valottaa.

Tullin esitutkinta tapauksessa on loppuvaiheessa ja asia siirtyy kesällä syyteharkintaan Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon. Rikoksesta epäiltynä on yksi henkilö, joka on Suomen kansalainen. Hän on asemansa puolesta tavaraerän vientimenettelyyn asettaneen suomalaisen osakeyhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen varsinainen jäsen.

Henkilön yritys on tehnyt pienimuotoista vientiä. Yrityksellä ei ole omaa laitevalmistusta.