Tulli: "Nyt rysähti!" – Virolainen nuuskajengi salakuljetti Suomeen tuhansia kiloja, miljoonien eurojen tapaus

Törkeää tässä on ainoastaan Tullin toiminta ja moiset nuuskan kieltolait. Tulli on tässä ainoastaan Brysselin lobbareiden asialla jotka nuuskan kieltoja viljelee. Me suomalaiset emme ole koskaan nuuskan kieltoja pyytäneet, sillä me olemme aikuisia ihmisiä ja osaamme itse elää omat elämämme. Tulli sietäisi hävetä kun tuolleensa kääntää selan omalle kansalle ja kumartaa Brysselin lobbareiden säännöille.