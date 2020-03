"Tulipaloa ei voi sammuttaa silmät sidottuina" – WHO kehotti maita testaamaan koronavirusoireisia yhä niin paljon kuin mahdollista

Joillakin mailla on (riittävän) luotettavaa PikaTesti-kapasiteettia.

En ole perehtynyt syvällisemmin, mutta etulyöntiasemaan on päässeet ne, jotka ovat tehneet tuotekehiyyksen itse. Myös PikaTestiin tarvittava välineistö on omaa tuotantoa. Todennäköisesti tehdään myös kauppaa. Olisi ihmeellistä, jos ei lääketeollisuus ko. maassa mitoittaisi tuotantoa myös vientiin.

Suomessa on jollain tavalla ilmapiiri:

Ei niitä PikaTestejä kuitenkaan saa mistään.

Kertokaa yrittääkö julkinen terveysviranomainen, lääketeollisuus tai maahantuojat kartoittaa saatavuuden.

Tarjouspyyntöjä lähetetään ja tilauksia tehdään. Sen jälkeen PikaTestien valmistaja varaa tuotanto-ohjelmaan valmistumäärän tilauskannan mukaisesti.

Jos kysyntä kasvaa ekspotentiaalisesti, niin brändin tehtaita laajennetaan tai rakennetaan maailmalla sinne missä on markkinat.