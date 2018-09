Monet kaukomaiden halpisverkkokauppojen tuotteet ovat vaarallisia, paljastaa turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin testi. Tukes osti verkkokaupoista 32 erilaista lelua, lastentarviketta, korua ja sähkölaitetta. Testissä ilmeni, että vain yksi niistä täytti eurooppalaiset vaatimukset.

Jos tuotteet olisivat myynnissä Suomessa, kaupat velvoitettaisiin keräämään ne pois kuluttajilta.

Viranomaisten tiedossa on tapauksia, joissa kaukomailta ostettu laturi on sytyttänyt tulipalon, ravintolisä on sisältänyt muuntohuumeita tai kosmetiikka aiheuttanut vakavia allergisia reaktioita. Kuluttajat ovat myös ostaneet kemikaaleja, joiden myynti ja käyttö on EU:ssa kielletty.

Nyt testattiin yhteensä 17 lelua, tuttia, tuttiketjua ja lastenvaatetta. Kaikki todettiin testeissä vaarallisiksi.

– Joukosta löytyi esimerkiksi 170-senttiseksi venyvä tuttiketju, kun tuttiketjun sallittu maksimipituus on Euroopassa 22 senttiä. Liian pitkä tuttiketju on vauvalle hirttosilmukka. Huolestuttavia olivat myös vedessä turpoavat lelut, jotka voi sekoittaa ulkonäkönsä vuoksi irtokarkkeihin. Jos lapsi esimerkiksi pureskelee tällaista lelua ja osa lelusta päätyy lapsen elimistöön, pahin seuraus voi olla kuolettava suolitukos, Tukesin ylitarkastaja Anja Merenkivi kertoo.

Monista leluista irtosi osia tai nappiparistoja, jotka voivat olla lapsille vaaraksi.

Tukes testasi myös kuusi alle viiden euron hintaista usb-laturia, joista viisi todettiin testeissä vaarallisiksi. Tuotteissa oli sekä tulipalon että sähköiskun vaara.

– Joukossa oli laturi, joka on sähköturvallisuudessa Tukesin testaushistorian vaarallisimpien joukossa, kertoi Tukesin ylitarkastaja Kimmo Hakala tiedotteessa.

Tukesin testit ovat osa alkavaa kampanjaa, jolla valistetaan kuluttajia vaarallisista verkko-ostoksista sekä siitä, että he ovat itse vastuussa tuotteiden turvallisuudesta, jos ostokset tehdään EU:n ulkopuolelta. Tukes toivoo, että kaukomailta ostoksia tekevät suomalaiset perehtyvät ostamiensa tuotteiden turvallisuusvaatimuksiin ja tekevät ostopäätöksiä riskit tunnistaen.