Tukes varoittaa: Lasten limaleikeissä piilee vakavia vaaroja – seuraukset voivat vaivata koko loppuelämän

Parin vuoden ajan lasten suosiossa pysyneistä limaleikeistä on havaittu terveysriskejä. Netin keskustelufoorumit ja painetut "reseptikirjat" ovat pullollaan limojen valmistukseen kelpaavia reseptejä, joissa yhtenä osana on usein esimerkiksi nestemäinen pyykinpesuaine.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa käyttämästä terveydelle haitallisia aineita limojen valmistuksen yhteydessä. Pesuaineet voivat sisältää herkistäviä säilöntäaineita ja jopa lisääntymiselle vaarallista kemikaalia, booraksia.

Tukes varoitti kuluttajia jo viime vuonna kotitekoisten limojen piilevistä vaaroista. Tukesin tietoon oli tullut, että lapset ja nuoret olivat tilanneet esimerkiksi booraksia EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista limanvalmistusoperaatioihinsa.

– Saimme viime kesänä kuulla, että jotkut nuoret olivat tilailleet isin luottokortilla booraksia ja sen jälkeen myyneet sitä kavereille, Tukesin lasten tuotteiden ylitarkastaja Anja Merenkivi sanoo.

Esimerkiksi pyykinpesuainetta ei pyöritellä normaalikäytössä käsissä, ja pestävistä vaatteistakin se huuhdellaan aina pois. Liman raaka-aineena lapset voivat pyöritellä pulvereita ja nesteitä käsissään pitkiäkin aikoja.

Tukesista painotetaan vanhempien vastuuta limaleikeissä. Vanhempien täytyy huolehtia, ettei oma jälkikasvu käytä leikeissään pesuaineita tai muita terveydelle vaarallisia aineita niiden alkuperäisen käyttötarkoituksen vastaisesti.

– Vanhempien on ensisijaisesti tarkistettava kotitekoisessa limanvalmistuksessa käytettävät purkit ja törpöt. Jos niiden kyljessä on varoitusmerkkejä, niitä ei ole tarkoitettu lasten leikkeihin. Limojen raaka-aineeksi voi suositella esimerkiksi syötäviä elintarvikkeita, Merenkivi neuvoo.

Voi myös olla, että purkkien ja tölkkien kyljessä ei ole asianmukaisia varoitusmerkkejä.

– EU:n ulkopuolisissa verkkokaupoissa myytävissä kemikaaleissa ei useinkaan ole EU:ssa vaadittavia varoitusmerkintöjä, jotka kertovat kemikaalin terveyshaitoista ja turvalliseen käyttöön liittyvistä ohjeista, Tukesin Marilla Anttila kertoo tiedotteessa.

Herkistyneen henkilön altistuminen jo pienehkölle herkistävän kemikaalin pitoisuudelle saattaa aiheuttaa allergiaoireita ja peruuttamattomia haittoja loppuelämäksi. Joissain pyykinpesuaineissa saatetaan käyttää säilöntäaineena metyyli-isotiatsolinonia, joka on voimakkaasti herkistävä aine.

– Kun herkistymisen on saanut kerran, se on riesana koko loppuelämän. Sen jälkeen pitää aina katsoa tarkkaan, että kyseistä ainetta ei ole missään, esimerkiksi shampoossa. Facebookissa on olemassa ryhmiäkin, joissa ihmiset kertovat, mitä tuotteita voi käyttää turvallisesti, Merenkivi kertoo.