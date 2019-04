Tukes muistuttaa: Kuumaa kertakäyttögrilliä ei tule heittää roskiin, väärin hävitetty grilli aiheuttanut kymmeniä paloja

Kertakäyttögrillien huolimaton käyttö on aiheuttanut kymmeniä tulipaloja vuoden aikana, tiedottaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Tukes kertoo, että pelastustoimen PRONTO-tietokantaan on vuoden 2017 aikana kirjattu kymmeniä tapauksia, joissa kertakäyttögrillin heittäminen pois kuumana on aiheuttanut palon.

Tukes muistuttaakin, että kertakäyttögrillejä tulee käyttää aina ohjeiden mukaan. Ohjeiden mukaan grillin pitää olla sammunut ja kylmä ennen hävittämistä.

– Grillihiilillä on erinomainen lämmöneristyskyky. Tästä johtuen grillissä hiilien alapuolinen lämpötila saattaa olla vielä satoja asteita, vaikka hiillos näyttää päältäpäin jo sammuneen. Kertakäyttögrillin itsestään jäähtyminen sellaiseen lämpötilaan, jossa sen voi heittää turvallisesti roskakoriin, kestää jopa tunteja vielä sen jälkeen, kun grillin hiilet ovat lakanneet näkyvästi hehkumasta, Tukesin ylitarkastaja Jyri Pekkanen toteaa.

Grilli kannattaakin Pekkasen mukaan sammuttaa runsaalla määrällä vettä ja silloinkin sille tulee antaa aikaa jäähtyä.

Katso videolta muistilista turvalliseen kertakäyttögrillin käyttöön:

Samalla Tukes muistuttaa, että myös takasta, kiukaasta tai grillistä tyhjennetyt kuumat tuhkat voivat aiheuttaa tulipaloja. PRONTO-tietokannasta löytyy vuodelta 2017 yhteensä yli sata paloa, joissa maastoon tai astiaan ennen jäähtymistä tyhjennetyt tuhkat ovat aiheuttaneet palon.

Useissa tapauksissa tuhkat on tyhjennetty talon seinustalle tai se on laitettu jäähtymään muoviämpäriin, jolloin kuuma tuhka on päässyt kytemään ja aiheuttanut tulipalon.

Tuhka-astiaan kannattaakin lisätä reilusti vettä. Tuhkia ei myöskään pitäisi koskaan laittaa muoviämpäriin, vaan palamattomaan astiaan.