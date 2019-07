Tukes huomauttaa: Ulkomailta ostetun hyttyskarkotteen käyttö voi olla laitonta – joidenkin valmisteiden käyttöä pitää välttää lasten läheisyydessä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistuttaa, että ulkomailta ostettujen hyttyskarkottimien käyttö on lainvastaista, jos ne eivät ole viraston hyväksymiä. Tukes korostaa, ettei kenelläkään kannata vaarantaa turvallisuuttaan hyttysiä torjuessa.

Hyttyskarkotteet ja -myrkyt ovat biosidivalmisteita, joita saa myydä ja käyttää Suomessa vain, jos Tukes on hyväksynyt tuotteen. Jos valmiste on ostettu ulkomailta, sen käyttö on Suomessa lainvastaista, jos tuote ei ole Tukesin hyväksymä. Hyväksytyn valmisteen tunnistaa Tukesin lupanumerosta.

Tukes huomauttaa tiedotteessaan myös karkotteiden käyttöohjeiden seuraamisen tärkeydestä. Virasto korostaa, että turvalliseen käyttöön tarkoitettujen ohjeiden takana on valtava määrä tutkimuksia ja asiantuntemusta.

Esimerkiksi ulkokäyttöön tarkoitetut höyrystettävät hyttysmyrkyt ovat haitallisia paitsi hyönteisille, myös ihmisille ja ympäristölle. Höyryjen ja savujen hengittämistä tulee välttää myös ulkona ja joidenkin valmisteiden käyttöä tulee välttää pienten lasten ja raskaana olevien naisten lähettyvillä.

Tulli valvoo ettei EU:n ulkopuolelta ja muista EU-maista tuoda Suomeen hyväksymättömiä hyttyskarkotteita. Tulli pidättää ulkomailta tilatut luvattomat valmisteet ja niiden kohtalona on joko palautus Suomen alueen ulkopuolelle tai hävittäminen täällä maahantuojan toimesta ja kustannuksella.

Vuonna 2012 voimaantulleen biosidiasetuksen mukaan biosidivalmisteet arvioidaan samoilla kriteereillä kaikissa Euroopan maissa. EU-maiden myyntivalikoima riippuu siitä, mihin maihin yritykset ovat hakeneet valmisteilleen lupia. Suomen markkinoille on hyväksytty DEET- ja IR3535-aineita sisältävät valmisteet.