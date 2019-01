Tuhansien brittien pitää rekisteröityä EU-kansalaiseksi, jotta he voivat jäädä Suomeen – Oleskelun turvaamiseksi valmistellaan erillislakia

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan on arvioitu, että Suomessa olisi tällä hetkellä noin 5 000 rekisteröitynyttä brittiä. Rekisteröimättömien määrää on vaikea arvioida.

Suomeen ryhdytään valmistelemaan erillislakia, jonka ansiosta Suomessa asuvat bitit voivat jatkaa oleskeluaan tilapäisesti ilman erillisiä toimenpiteitä.

Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti lain valmistelusta perjantaina.

Lailla varaudutaan tilanteeseen, jossa Britannia eroaisi EU:sta maaliskuun lopussa ilman erosopimusta.

Mikäli sopimukseton ero toteutuu, noin 5 000 Suomessa oleskelevaa brittiä joutuu hakemaan oleskelulupaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.

– On tärkeää, ettemme karkota brittejä Suomesta. Osa on täällä perhesyistä, osa on tullut töihin. Työttömänä on joitakin satoja, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) Lännen Medialle.

Ainakin puolet brittiläisistä on vakituisesti töissä ja pystyisi hakemaan Suomesta työperäistä oleskelulupaa. Ministeri arvioi, että ilman erillislakia lähtijöitä olisi toistatuhatta.

– Jos täällä on puolisona, eläkkeellä tai työttömänä tällä hetkellä, voi olla vaikea täyttää oleskeluluvan perusteita. Eli he joutuisivat lähtemään.

Rekisteröinti pitää tapahtua maaliskuun loppuun mennessä

Ministerin mukaan erillislailla halutaan varmistaa, että Suomessa asuvat britit voivat jatkaa ongelmitta elämäänsä Suomessa. Heidän täytyy vaan rekisteröityä EU-kansalaiseksi maaliskuun loppuun mennessä. Erillislaki koskee vain rekisteröityneitä.

Rekisteröimättömien brittien määrästä ei ole tarkkaa tietoa.

– Suomessa on arvioitu olevan 5 000 rekisteröitynyttä brittiä. Lisäksi on monia, jotka eivät ole rekisteröityneet, Mykkänen sanoo.

Erillislain tavoitteena on, että kaikki maaliskuun loppuun mennessä rekisteröityneet brittikansalaiset voivat jatkaa oleskeluaan, asumistaan, työntekoaan ja opiskeluaan sekä sosiaaliturvaan liittyviä etuuksiaan vähintään vuoden 2020 loppuun saakka. Määräajan pituus määritellään lainvalmistelun aikana.

Oleskeluoikeuden voi rekisteröidä Maahanmuuttovirastossa. Jos Suomessa asuvalla britillä on toisen EU-maan kaksoiskansalaisuus, hänen tulee rekisteröityä tämän EU-kansalaisuuden perusteella.

Suomessa halutaan mennä pidemmälle kuin Ruotsissa

EU:n komissio on suosittanut jäsenvaltioille varautumista sopimuksettomaan eroon siten, että jäsenvaltioissa asuvien brittien oleskeluoikeuden jatkaminen mahdollistettaisiin tilapäisenä ratkaisuna.

Useat jäsenvaltiot ovat säätämässä tilapäislainsäädäntöä tavoitteen turvaamiseksi.

Suomen lisäksi tilapäislakeja ollaan Mykkäsen mukaan säätämässä ainakin Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa.

– Pyrimme tekemään tämän hieman pidemmälle kuin Ruotsissa. Heillä on valmistelussa vuoden määräaika, meillä pyritään vähintään puolentoista vuoden pidennykseen.

Erillislain on tarkoitus tulla voimaan ennen maaliskuun loppua.

Juttua korjattu klo 14.41. Ministeri Mykkänen tarkisti rekisteröityneiden brittien määrän, joka on noin 5 000. Sen lisäksi on rekisteröimättömiä, joiden määrää on vaikea arvioida.