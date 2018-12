Trafin pääjohtaja irtisanoutui tilanteen rauhoittamiseksi, taustalla Trafin palvelun tietosuojakohu

Jotakin oli tehtävä. Tämä oli se ratkaisu. Tämä ei tietystikkään poista sitä tosi asiaa, että tietojärjestelmän määrittely on mennyt pieleen. Asiaa on katseltu monelta kantilta ja tietosuojavaltuutettu on ottanut kantaa ja siittä huolimatta määrittelyä ei ole muutettu siltäosin, mitä tulee tietojen julkaistamiseen. Olemassa olevaa lakia on "tulkittu" ja todettu että tämä riittää. No ei riittänyt. Henkilöitä, joilla on viran takia korkeamman tietosuoja, heidän tiedot vuoti ulos. Virheitä virheen perään. Tietosuojasta huolehtineet tai huolehtimatta jättäneet henkilöt Trafilla ovat nyt tiukassa paikassa.