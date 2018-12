Trafin nettipalvelut pysyvät kiinni toistaiseksi – vastaus ministeriölle keskiviikkona

Suppo on niin huolissaan äärioikeiston toimista, jotka ovat erittäin rauhaa rakastavia.

Trafia nuo eivät saa kuriin, vaan levitellään julkisesti ihmisten tietoja, osoitteita ja sos.turva tunnuksia. Sos. turva tunnukset on nimittäin todella helppo saada tietoon, kunhan vain on nimi ja osoite.

Nyt on tuhansien ihmisten tiedot vaarassa ja suppo lässyttää jostain äärioikeistosta. On tämän maan viranomaiset ja päättäjät totaalisen ulkona kaikesta.