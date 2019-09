Traficomin nimissä lähetetty huijauslaskuja – tiedossa useita tapauksia

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo, että sen tietoon on tullut useita tapauksia, joissa fi-verkkotunnusten käyttäjille on lähetetty huijauslaskuja. Traficomin nimissä on lähetetty sähköpostitse aiheettomia fi-verkkotunnusten ylläpitolaskuja.