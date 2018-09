Touko Aalto: "On aika opetella olemaan armollinen itseä kohtaan" – Tutkijan mukaan vihreillä on nyt tilaisuus jakaa vastuuta

Sairauslomalle uupumuksen vuoksi tänään torstaina jäänyt vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto avautui Facebook-sivullaan tilanteestaan.

– Olen tänään ilmoittanut jääväni lääkärin määräyksestä sairauslomalle. Olen uupunut ja nyt ymmärtänyt, että jaksamiseni rajat ovat tulleet vastaan. Minusta on tärkeää, että työssä jaksamisesta ja vaativaa työtä tekevien uupumisesta puhutaan avoimesti. Kukaan meistä ei veny loputtomiin, vaikka kuinka yrittäisi. Kenenkään, ei myöskään poliitikon, pidä vaarantaa terveyttään työn takia, Aalto kirjoittaa.

Hänen mukaansa puhumisen aika ei ole vielä, ja siksi hän vetäytyy myös sosiaalisesta mediasta.

– Nyt on aika opetella olemaan armollinen itseä kohtaan ja pitämään huolta omasta jaksamisesta. Vain siten voin olla hyödyksi muille. Ilmoitan myöhemmin töihin paluuni aikataulusta.

Lisäksi Aalto kiitteli tuesta, jota hän on saanut.

"Ei ole reilua spekuloida, onko tulossa vai menossa"

Aallon uupumus on jo herättänyt spekulaatioita muun muassa siitä, millainen on hänen asemansa puolueen sisällä jatkossa.

Turun yliopiston yliopistonlehtori Jenni Karimäki ei usko, sairausloma horjuttaisi Aallon asemaa.

– Olisi hieman hassua lähteä sairausloman takia arvioimaan toisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Eihän kukaan tämmöistä tilannetta halua. Ei ole reilua lähteä spekuloimaan sillä, onko tulossa vai menossa, Karimäki sanoo Lännen Medialle.

Hän uskoo, että vihreissä ymmärretään Aallon tilanne.

– Heillä on kolme varapuheenjohtajaa, jotka varmasti pystyvät hyvin hoitamaan niitä tehtäviä, joita puheenjohtajalta nyt jää hoitamatta,

Sairausloman ajankohta ei ole ratkaiseva

Vaikka vaalit ovat edessä, ei sairausloman ajankohta Karimäen mielestä ole mitenkään ratkaiseva, sillä vielä ei ole akuutin kampanjavaiheen aika – se koittaa vasta myöhemmin keväällä.

– Jos puheenjohtaja palaa sairausloman jälkeen entistä ehompana, voi se olla parempi kuin se, että hän yrittäisi jatkaa väkisin.

Entäpä, riittääkö vihreissä vielä uskoa Aallon kykyyn luotsata puoluetta? Karimäki ei usko, että kukaan lähtisi tilannetta puoleen sisällä aktiivisesti hyödyntämään. Sen sijaan hän näkee tilanteen tarjoavan muille nyt mahdollisuuden ottaa vastuuta.

– Kun vihreät kävivät puheenjohtajakampanjaa puolitoista vuotta sitten, pitivät kaikki ehdokkaat esillä sitä, että vastuuta jaettaisiin puolueessa enemmän. Nyt sitä on sitten pakko jakaa ja muiden ottaa.

Mediaympäristö on muuttunut

Aallon lailla uupui myös perussuomalaisten entinen työ- ja oikeusministeri Jari Lindström, joka hoiti kahta ministerisalkkua puolentoista vuoden ajan. Vuoden 2017 maaliskuussa hän jäi sairauslomalle ja luopui oikeusministerin salkustaan.

Politiikan kuormittavuus on noussut esiin myös julkisuudessa. Esimerkiksi muutamat eduskunnasta jättäytyneet konkaripoliitikot ovat nostaneet esiin sen, että politiikan keskustelukulttuuri ja ilmapiiri ovat muuttuneet.

Karimäki huomauttaa, että myös mediaympäristö on muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

– Se on varmasti huomattavan kuormittava nimenomaan puolueen puheenjohtajille. Heidän oletetaan olevan melkein 24/7 tavoitettavissa ja kommentoimassa asioita. Jos et heti kommentoi, voi olla, että alkaa spekulointi, miksi hän on hiljaa. Siinä saattaa olla jaksaminen koetuksella.

Olisiko yksi syy Aallon uupumiselle hänen kokemattomuutensa politiikassa.

– Aalto on verrattain uusi kasvo politiikassa. Hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja eikä hänellä siis ole kovin pitkä valtakunnallisen politiikan tausta. Se varmasti tuo paineita ja kasvattaa työkuormaa. Usein puolueen johtoon noustaan vähän pidemmän poliittisen uran jälkeen.

Voisiko sairauslomasta seurata jotain hyvääkin esimerkiksi puolueen notkahtanutta kannatusta ajatellen?

– Tämmöinen tilanne ei ole henkilön itsensä valitsema. Jos olisi, hän olisi valinnut toisin.