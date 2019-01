Totti Karpela: Pippurisumutteet voisi vapauttaa pannasta Suomessakin

No niin, näinkö pitkälle viranomaiset on mennyt saattamassa meitä

vaikeuksiin, että meidän oikein kannattaa aseistautua välimeren tulvan edessä,

jota me emme ensinkään ole hallunut tänne.

Entäs lapset, nekö osaa sellaista asetta käyttää ja vieläpä oikein?

Totta kai aikuisille ja nuorille sais tässä tilanteessa olla puolustusmahdollisuutta nyt jo ja olisi pitänyt monta vuotta

sitten olla, mutta entäs jos viranomaiset poistaisi nopeasti meitä vaaniva vaaraa niin kuin vastuulliset

viranomaiset yleensä tekisi?

Hieno asia kuitenkin että edes joku uskaltaa ehdottaa tällaista, että joku on niin rohkea, sillä

totta puhut, on tehtävä jotakin.