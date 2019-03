Toimittaja syytteessä oululaisvaltuutetun kunnian loukkaamisesta – Saako valtakunnan ykkösrasistiksi itseään kutsunutta sanoa rasistiksi?

Syyllistykö toimittaja Johanna Vehkoo oululaisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan (asyl.) kunnian loukkaamiseen syksyllä 2016 Facebook-julkaisullaan?

Tätä pohtii Oulun käräjäoikeus, kun se päättää, tuomitseeko se Vehkoon kunnianloukkauksesta syyttäjän vaatimalla tavalla.

Vehkoon Facebook-päivitys liittyi Rovaniemellä pidettyyn tilaisuuteen, johon hänen oli ollut määrä osallistua mutta hän estyikin menemästä. Vehkoon päivityksen mukaan muut henkilöt joutuivat tästä syystä ottamaan hänelle tarkoitetun ”vastaanottopartion”, joka päätti ”väijyttää hänet” ja jonka aikomuksena oli muun muassa ”häiriköidä”.

Vehkoon päivityksessä kuvaillaan Lokkaa muun muassa sanoilla ”natsipelle, rasisti ja natsi”, jotka kihlakunnansyyttäjä Kirsi Männikön mielestä on ilmaistu halventavalla tavalla ja loukkaamistarkoituksessa.

– Kyse ei ole siitä, että olisi arvosteltu Lokan menettelyä esimerkiksi politiikassa eikä kirjoituksessa ole käsitelty mitään yleiseltä kannalta merkittävää asiaa. Nimittelyä ei voida pitää hyväksyttävänä, joten tämän vuoksi syyte kunnianloukkauksesta on nostettu, syyttäjä perusteli oikeudelle keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa alkaneessa pääkäsittelyssä.

Haastehakemuksen mukaan hän haluaa Vehkoolle vähintään 15 päiväsakon rangaistuksen.

”Ovat aiheuttaneet kärsimystä ja halveksuntaa”

Junes Lokka yhtyy syyttäjän vaatimuksiin ja vaatii Vehkoolta 1500 kärsimyskorvauksia. Hänen mukaansa Vehkoon kirjoitukset ovat loukanneet häntä.

Lokka vaatii oikeutta tuomitsemaan Vehkoon myös siitä, että tämä on esittänyt päivityksessään hänestä valheellisia tietoja ja vihjauksia. Lokan mukaan muun muassa Vehkoon päivityksen väitteet ”väijytyksestä” ja ”häiriköintiaikeista” eivät pidä paikkaansa. Lokka katsoo, että valheelliset vihjaukset ovat olleet omiaan aiheuttamaan ja ovat myös aiheuttaneet kärsimystä hänelle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

– Natsiksi ja rasistiksi haukkuminen, mitä hän ei todellakaan omasta mielestään ole, ovat vaikuttaneet häneen ja aiheuttaneet kärsimystä ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa, hänen avustajansa, asianajaja Teemu Lamberg selitti.

Avustajan mukaan Lokka on maahanmuuttokriittinen toimittaja, jonka julkaisualusta ja -areena on muun muassa YouTube. Hän sanoo tämän olleen esimerkiksi maahanmuuttovastaisissa mielenosoituksissa toimittajan roolissa.

– Totta on, että hän on Suomen Sisun jäsen. Mutta se ei oikeuta sanomaan hänestä, että hän on natsi, natsipelle tai rasisti. Suomen Sisun jäsenyys ei tarkoita sitä, Lamberg painotti.

– Jos Lokka vastustaa maahanmuuttoa, se ei todellaan tarkoita sitä, että Vehkoolla olisi oikeutta nimitellä häntä natsiksi, natsipelleksi eikä rasistiksi. On aivan eri asia olla ideologialtaan natsi tai rasisti.

Puolustus: Ei voi kokea halveksuntaa, jos itse käyttää samoja sanoja

Johanna Vehkoo kiistää syyttäjän ja Lokan vaatimukset. Hän vaatii niiden hylkäämistä. Vehkoo katsoo, että hän ei ole syyllistynyt kunnianloukkaukseen. Lokan korvausvaatimusta hän pitää täysin ylimitoitettuna.

– Johanna Vehkoo on tietokirjailija ja hyvin hillitty henkilö. Syyte on todellakin yllättänyt hänet ja kaikki hänen toimittajakollegansa sekä muutkin tuttavat, Vehkoota avustava asianajaja Martina Kronström kuvaili oikeudessa.

Puolustuksen mukaan Vehkoon Facebook-kirjoitus ei ole millään tavalla halventanut Lokkaa, se ei ollut halventava eikä sitä kirjoitettu halventamistarkoituksessa.

– Lokka on itse julkisesti kutsunut itseään rasistiksi ja natsiksi. Silloin ei voi kokea mitään halveksuntaa siitä, että joku muu käyttää samoja sanoja, Kronström selitti.

Puolustuksen mukaan Johanna Vehkoo jakoi Facebook-kirjoituksensa hyvin rajatulle joukolle ja poisti sitten sen, mutta Lokka on itse levittänyt kirjoitusta kaikkialle ja se on ollut edelleenkin nähtävillä hänen Facebook-sivuillaan.

– Tänäänkin hän saa näkyvyyttä ja syyttäjä haluaa auttaa häntä poliittisessa toiminnassa. Koska hän on itse levittänyt tekstiä, se ei voi millään tavalla aiheuttaa hänelle kärsimystä, Kronström sanoi.

”Se on sarkastisesti sanottu”

Oikeudenkäynnissä on keskiviikon aikana käyty aamupäivän aikana läpi osapuolten vaatimukset ja asiaesittelyt. Tämän jälkeen siirryttiin ruotimaan kirjallista todistusaineistoa. Syytetyn puolustus on esittänyt oikeudelle todisteiksi muun muassa otteita Junes Lokan omista netti- ja somejulkaisuista.

Puolustuksen mukaan niillä pyritään osoittamaan muun muassa se, että Lokka on itsekin käyttänyt itsestään samoja ilmaisuja kuin Vehkoo käytti päivityksessään. Tästä syystä ne eivät voi olla puolustuksen mielestä valheellisia tai halventavia eivätkä ne ole siten voineet aiheuttaa hänelle vahinkoa tai kärsimystä.

Yhdessä Lokan videolta otetussa kuvankaappauksessa Lokka tituleeraa itse itseään valtakunnan ykkösrasistiksi.

– Se on sarkastisesti omittu, muiden ihmisten esittämä väite. Vehkoon kunnianloukkauksen jälkeen ihmiset ovat alkaneet käyttää (minusta) termiä valtakunnan ykkösrasisti, Junes Lokka perusteli.

Hän olisi halunnut tallentaa koko keskiviikkoisen oikeudenkäynnin, mutta syyttäjä ja Johanna Vehkoo vastustivat tätä, joten oikeus ei suostunut siihen. Lain mukaan tallentamista ei voida sallia, jos joku osapuolista vastustaa sitä.

Toimittaja Johanna Vehkoo kirjoittaa Yleisradiolle Valheenpaljastaja-juttusarjaa. Hän toimi hyvää journalistista tapaa tulkitsevan sekä sanan- ja julkaisemisen vapautta puolustavan Julkisen sanan neuvoston JSN:n jäsenenä viime vuodenvaihteeseen saakka, jolloin hänen kolmivuotinen toimikautensa neuvostossa tuli päätökseen.

Myös jutun asianomistajana olevaa Junes Lokkaa epäillään ja on epäilty rikoksista, muun muassa kunnianloukkauksista. Hänet on tuomittu myös muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Lokka on käyttänyt eri yhteyksissä hyvin voimakasta kieltä eri ihmisistä esimerkiksi videoillaan ja sosiaalisessa mediassa.

Iltapäivällä selviää, milloin tuomio annetaan.