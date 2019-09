Tjäreborgin ja pohjoismaisten sisaryhtiöiden toiminta jatkuu – lennot lennetään tiistaina normaalisti

Matkanjärjestäjä on järjestänyt lennot (+hotellit) X määrälle matkustajia. Emoyhtiö menee konkurssiin. Matkanjärjestäjä menee lamaannuksiin ... Milloin nämä sopimukset eli myös maksusuoritukset on tehty? Onko niin, että Matkanjärjestäjä maksaa vasta sitten, kun asiakkaan matka on toteutunut. Koska asiakkaallahan se menee just toisinpäin: matkalle et lähde, ennen kuin olet matkasi maksanut viimeistä senttiä myöten. Eikö tämän pitäisi päteä myös esim. tässä tapauksessa, että maksanjärjestäjä on jo maksanut niistä lennoista, joten ne sitten toteutetaan? Toteuttamatta jäävät vain ne lennot, joita ei ole maksettu. Tästähän vetää välistä joku, ja se on ... rahoituslaitos eli pankki!