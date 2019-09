Timo Soinin populismikirja julki tammikuussa – Entiset poliitikot ovat heittäytyneet joukolla kirjailijoiksi

Poliittisia muistelmia ilmestyy nyt tuhkatiheään. Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) lupaa kertoa, miten Euroopassa saa kavereita ja luottamusta.

Syksyn poliittisten muisteloiden kirjasato on niin runsasta, ettei perässä tahdo pysyä.

Sopivasti isänpäiväksi ja joulusesonkiin on tulossa läjä kirjoja, joiden joukossa on eduskunnassa pitkään vaikuttaneiden muistelmia, mutta myös pari kautta istuneen kansanedustajan muistelmat. Kirjoja on tulossa niin paljon, että julkaistavaa riittää ensi keväällekin.

Entinen työministeri Jari Lindström (sin.) kirjoittaa kirjaa nimeltä Miehen työ.

Poliittisia muistelmia on tehty maailman sivu, mutta viime vuosina tahti näyttää kiihtyvän. Kehitys kertoo siitä, että varsinaisina poliitikon työvuosina ei ole ollut aikaa kirjoitustyöhön. Toinen syy lienee se, että sanottavaa on vielä paljon, mutta kaikkea ei ehkä uskallettu sanoa ääneen aiemmin.

Soinilta kirja populismista

Yksi odotetuimmista on entisen ulkoministerin Timo Soinin (sin.) teos. Hän viestitti Lännen Medialle, että käsikirjoitus valmistuu tämän vuoden puolella. Kirja julkaistaan tammikuussa.

– Se on erilainen.

Kirja kertoo populismista. Kirjaa varten Soini on käynyt Englannissa haastattelemassa Nigel Faragea, joka toimi itsenäisyyspuolueen puheenjohtajana. Hän ja Soini johtivat yhdessä EFD-ryhmää pari vuotta europarlamentissa.

Soinin mukaan populismi on myönteinen asia.

– Se kuroo kiinni kuilun pääkaupungin eliitin ja muun maan välillä, Soini selvensi.

Jatkoa konkareiden muistelmille

Soini ei ole ainut sinisten ministeri, joka on tarttunut kynän varteen. Entinen työministeri Jari Lindström (sin.) on kirjoittanut alkukesästä lähtien kirjaa nimeltä Miehen työ. Se julkaistaan maaliskuussa. Lindström putosi muiden sinisten tavoin eduskunnasta viime vaaleissa.

Entinen puhemies ja pääministeri Paavo Lipponen (sd.) jatkaa kirjailijan uraansa. Teossa on muistelmat vuosilta 1995–2019.

Jatkoa seuraa myös veteraanipoliitikko, kansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd.) tuotannolle. Tunnustan pelänneeni pahinta -teos julkaistaan ensi kuussa. Siinä käydään läpi hänen poliittiset päiväkirjansa vuosilta 2001–2002. Kirjassa ollaan ulkoministerin matkassa kriisien keskellä.

Korholan kirjaan aloite kustantajalta

Kokoomuksen entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola on niin ikään kirjaprojektin parissa. Ilkeitä ongelmia, tarinoita politiikasta -kirja julkaistaan marraskuussa.

– Aloite tuli kustantajalta. Itse en olisi ehkä tässä vaiheessa kirjoittanut muistelmia, Korhola kertoo.

Kirjassa paneudutaan vuosiin europarlamentissa, mutta se ei etene kronologisessa järjestyksessä.

– Käsittelen siinä laajoja teemoja.

Myös viime keväänä eduskunnan jättänyt kokoomusvaikuttaja Pertti Salolainen kertoo, että eri kustantajat ovat olleet yhteydessä ja kyselleet muistelmien perään.

– Kirjoitan jotakin, mutta vielä ei ole sen aika. En ole varma siitäkään, kirjoitanko muistelmat vai jotain muuta.

Anttilalla muistiinpanot 36 vuoden ajalta

Keskustassa väki vaihtui viime vaaleissa ja moni vuosikymmenet eduskunnassa vaikuttanut edustaja lähti eläkkeelle.

Odotetusti osa alkoi kirjoittaa.

Entinen ministeri ja kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) toteaa, että kirjallinen alkusysäys on tehty.

– Kunhan illat tästä hämärtyvät, niin järjestän loput paperini. Ensi talven aion työstää kirjaa.

Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) kirjoittaa talven pimeydessä. Muistiinpanoja on 36 vuoden ajalta. KUVA: Kimmo Penttinen

Aineistoa on enemmän kuin riittämiin, sillä Anttilalla on tarkat muistiinpanot 36 vuoden ajalta.

– Voi olla, että muistelmat on tehtävä kahdessa osassa. Eduskunnan kirjasto tekee koostetta talon jättäneiden edustajien työstä. Luonani kävi jo kirjaston työntekijä, jonka kanssa saimme kahlattua kolme ensimmäistä vaalikautta läpi. Vielä jäi kuusi kautta perkaamatta, hän naurahtaa.

Kirjassaan Anttila keskittyy kotimaan politiikan lisäksi eurooppalaiseen politiikkaan.

– Kerron, mitä Euroopassa pitää tehdä, että saat kavereita ja luottamusta. Näitä niksejä minulta on kyselty, ja nyt haluan tuoda ne kirjan muodossa julkisuuteen.

Kääriäiseltä analyysejä 50 vuoden ajalta

Keskustan isäntä Seppo Kääriäinen (kesk.) ei jäänyt kiikkutuoliin, vaan kirjoitti kirjan kesän aikana. Kirja julkaistiin torstaina.

Seppo Kääriäisen (kesk.) kirja valmistui kesän aikana.

Vuodesta 1987 viime kevääseen asti eduskunnassa istunut Kääriäinen ei kuvaa teostaan varsinaiseksi muistelmakirjaksi. Kaikkiaan hän on vaikuttunut politiikassa puoli vuosisataa.

– Siinä on analyysejä 50 vuoden ajalta. Yritän tuoda tarinoissa esille henkilökohtaisia tuntemuksia. Mukana on arvioita viime keväältä hallituksen muodostamisesta. Puntaroin hiukan myös keskustapuolueen tilannetta.

Sipilästä kertova kirja perkaa hallitustaivalta

Tietynlainen muistelmateos on tietokirjailija Risto Uimosen kirjoittama kirja entisestä pääministeri Juha Sipilästä (kesk.).

Tulos tai ulos -kirjassa käydään läpi nelivuotinen hallitustaival. Kirjaa varten Uimonen haastatteli Sipilää useaan kertaan hallituskauden aikana. Kirja julkaistiin muutama viikko sitten.

Syksyllä Suomen Pankin entisestä pääjohtaja Erkki Liikasesta julkaistiin muistelmateos.

Kirja nimeltä Olin joukon nuorin piirtää lukijoille kuvaa savolaisesta poliitikosta, joka nousi vähistä oloista monenlaisiin poliittisiin tehtäviin sdp:n mandaatilla.

Entinen europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) oli ripeä. Hän julkaisi vuosi sitten Tarkoitus -nimisen kirjan. Siinä kuvailtiin elämää ja politiikkaa 40 vuoden ajalta. Jaakonsaari jättäytyi vapaaehtoisesti parlamentista tänä vuonna.