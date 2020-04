Tilat tarvitsevat nyt sitoutunutta työvoimaa – viljelijällä pitää olla tieto, että tekijöitä on myös ensi viikolla

Teoreettinen pohdinta: Jos kaupan hyllyllä olisi myynnissä kotimaista mansikkaa, minkä istutus/korjuutyöt on tehnyt ukrainalaiset kausityöntekijät ja vieressä hyllyllä on myynnissä puolet edullisempaa ukrainalaista mansikkaa, (jonka istutus/korjuutyöt on myös tehnyt ukrainalaiset), niin kohdistuisiko valintani kotimaiseen mansikkaan?

Valintani olisi toki päivänselvä, mikäli kotimaisen mansikan viljelytyöt olisi suoritettu puhtaasti kotimaisin voimin.