Tiina Jylhän kauneusklinikka valmistautuu toimittamaan hengityssuojaimia huoltovarmuuskeskukselle: ”Sopimus on voimassa”

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja kertoi viime viikolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Look Medical Carelle on toimitettu purku-ilmoitus suojainkaupasta. Myös maksettua kauppahintaa on vaadittu takaisin. Yhtiön asiamiehen mukaan suojainkaupasta tehty sopimus on kuitenkin edelleen voimassa.

Yrittäjä Tiina Jylhän kauneusalan Look Medical Care-yritys suunnittelee yhä toimittavansa hengityssuojaimia huoltovarmuuskeskukselle (HVK:lle). Suojaimet on tarkoitus toimittaa, kun Virossa jäädytettynä olevat varat vapautuvat. Asiasta kertoo Lännen Medialle Jylhän asiamies Kari Uoti.

HVK maksoi Jylhän yritykselle suojaimista ennakkomaksuna 2,5 miljoonaa euroa virolaiseen Luminor-pankkiin. Rahat kuitenkin jäädytettiin ennen kaupan toteutumista.

HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström kertoi viime viikolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Look Medical Carelle on toimitettu purku-ilmoitus suojainkaupasta. Myös maksettua kauppahintaa on vaadittu maksettavaksi takaisin.

Lundströmin mukaan kaupan purkuperusteena on ennakoitu sopimusrikkomus, joka perustuu rahanpesuepäilyyn, maksun jäädyttämiseen sekä siihen, että Jylhän yhtiö on markkinoinut vastaavia tuotteita väärennetyillä tuotesertifikaateilla.

Uoti kiistää rahanpesuepäilyn. Hänen mukaansa kyse on siitä, että Virossa epäillään, ovatko HVK:n maksamat varat puhtaita varoja. Virolainen juristi selvittää parhaillaan varojen vapauttamista.

– Olemme sitä mieltä, että sopimus (HVK:n kanssa) on voimassa. Suojaimet toimitetaan, kun rahat saadaan käyttöön.

– Ei ole olemassa purkuperusteita ainakaan sen perusteella, mitä on tähän mennessä esitetty, Uoti sanoo.

Lännen Media ei tavoittanut keskiviikkona HVK:n viestinnästä vastaavaa Katja Aholaa, toimitusjohtaja Janne Känkästä tai hallituksen puheenjohtajaa Ilona Lundströmiä kommentoimaan tilannetta.

Keskusrikospoliisilla on meneillään HVK:n suojainkauppoihin liittyvä esitutkinta. Uotin mukaan Tiina Jylhää ei epäillä rikoksesta asiassa. Sen sijaan hän on asianomistajana suojainkauppoihin liittyvässä tutkinnassa.

Poliisi tiedotti keskiviikkona takavarikoineensa yhteensä noin 2,7 miljoonan euron arvosta varoja, jotka jäädytettiin Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) suojainkauppojen yhteydessä huhtikuun alkupuolella. Ylen mukaan poliisi otti tutkintaan liittyen kiinni Onni Sarmasteen.

Jäädytettyjen varojen lisäksi poliisi on takavarikoinut rikoksesta epäillyltä kaksi arvoautoa. Esitutkinnassa selvitetään HVK:n ja tavarantoimittajien tekemien sopimusten sisältöä. Käytännössä kyse on siitä, oliko suojaintoimitus sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukainen. Rikosnimikkeinä esitutkinnassa ovat muun muassa törkeä petos ja törkeä rahanpesu.

Finnairin lento toi huhtikuun alussa HVK:n Sarmasteelta hankkiman suojainerän Suomeen. Kiinan Guangzhousta saapuneessa tilauksessa oli kaksi miljoonaa kappaletta kirurgisia maskeja ja 230 000 kappaletta hengityssuojia.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n testeissä kuitenkin selvisi, että mitään suojista ei voida käyttää sairaaloissa. Suojia toimitettiin hoivayksiköihin ja kotihoitoon.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on kertonut julkisuudessa Sarmasteen ja Jylhän kanssa tehdyistä kaupoista, mutta muiden suojainkauppiaiden nimet on salattu. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt suojavarusteista huoltovarmuuskeskukselle hankintaesityksen, jonka kokonaisarvo on yli 30 miljoonaa euroa.

STM:n mukaan tiedot tavarantoimittajista eivät ole julkisia. HVK toimittaa suojaimet STM:n tekemän hankintaesityksen perusteella.