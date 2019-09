Tiesitkö, että kaali osaa varoittaa muita sadonkorjaajasta? – Kasvit oppivat havainnoimaan ympäristöään, ja siksi niitä ei pitäisi siirtää kasvupaikaltaan

Kasvien on havaittu olevan yllättävän älykkäitä ja oppivia. Pitäisikö niillä olla muiden elävien olentojen tapaan oikeus hyvään elämään?

Kasveilla on eräänlainen hajuaisti ja kyky tulkita toisten lähettämiä tuoksuviestejä. Englannissa Exeterin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kaalit erittävät kaasuja varoittaakseen muita kaaleja tuhohyönteisistä tai siitä, että sadonkorjaaja on tulossa. Kaalin näkökulmasta viljelijä on vihollinen, joka irrottaa sen juuristaan.