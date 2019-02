Tieliikenteessä menehtyi tammikuussa 13 henkilöä – Pohjois-Pohjanmaalla selvittiin ilman kuolonuhreja

Ompa tosi vähän kuolleita. Tämä puhuu sen puolesta että Suomessa on yksi maailman turvallisimmista liikenteistä! Vain Ruotsi on samoilla viivoilla ja kaikki muut maailman maat on kaukana Suomesta. Ei kannata siis valittaa. Koska Suomessa osataan ajaa liikenteessä hyvin on jo aika ruveta miettimään miten järjettömän tiukkaa lainsäädäntöä voitaisiin höllentää. Ensimmäisenä olisi aiheellista nostaa varsinkin pohjoisessa nopeusrajoituksia.