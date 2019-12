Kun joudumme ensi vaalien jälkeen persujen hirmuhallituksen alaisuuteen, niin montako ministeripäivää valituilla ministereillä on? Taitaa päivien määrä olla aika pieni. Perustelut ovat varmaan silloin, että nyt on käytössä uudet ja tuoreet voimat. Toivottavasti äänestäjät meidät kuitenkin pelastavat ja saadaan noita vanhoja päättäjiä vielä remmiin. Se ensimmäinen ministeripesti on kaikille uusi tehtävä ja todellisuudessahan se valta on siellä ministeriössä, jota ministerit "johtavat". Vanhat ketut eli virkamiehet kyllä hoitavat asioita entiseen malliin, olipa se ministeri kuka tahansa.