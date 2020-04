THL:n Salminen: Koronaepidemian huippu Suomessa vielä kaukana edessäpäin

Todettuja tapauksia noin 4000. Voisi olettaa että tapauksia on kymmenkertainen määrä eli 40000. Se on alle 1 prosentti väestöstä. Koronaepidemiaa kulunut Suomessa noin 3kk. Tällä vauhdilla puolet väestöstä on sairastanut koronan vuonna 2040. Ei ole mitään takeita siitä, että koronaan pystytään kehittämään rokote. Hiv:n rokotekin on vielä keksimättä. Jos rokotetta ei tule, rajoituksia on jatkettava vielä 20 vuotta ennen kuin epidemia alkaa hiipumaan.