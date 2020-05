THL:n johtaja Mika Salminen joutui ryöpytykseen, pääjohtaja puolustaa: "Hänen arvionsa koronakriisistä eivät ole ainoastaan mielipiteitä"

On niitäkin jotka tarkoitushakuisesti "vesittävät" muiden mielipiteet epäilemällä näiden asiantuntemusta. Tälläkin palstalla toistuu jatkuvasti sama klisee, "täällä niitä asiantuntijoita riittää". Vielä sekin että useinkin sanominen jää siihen, tuomatta julki omaa asiantuntavaa totuutta. Yksi totuus on kuitenkin se että "amatöörien" näkemysten kautta asioista tulee useinkin esiin puolia jotka muuten olisi jäänyt "jemmaan". Palsta on foorumi jossa lukijalla on mahdollisuus sanoa sanomisensa Kalevan suuruiselle lukijakunnalle. Ei huono demokratiaa ajatellen ja vielä että sen saa tehtyä ilman vaadittavaa "asiantuntemusta".

Mitä tulee omatoimiseen tiedonhankintaan, miksi se valmistauduttaessa lääkärikäyntiin, olisi sen kummempi asia kuin tiedonhankinta yleensä. Ei haittaa vaikka lääkärikäynnillä potilas "tietää" vinkata itsekin mihin oireet saattavat viitata. Ei lääkärin tule olla auktoriteetti jonka jokainen sana on totuus jota potilaan ei käy kiistäminen. Jos lääkärin ammatillinen itsetunto on kohdallaan, tuskin loukkaantuu luulemalla potilaalla olevan vahvoja epäilyksiä tämän ammattitaidosta. Palstalla keskusteltaessa, on vähintääkin loukkaavaa vesittää muiden tietämystä vain sillä että nämä eivät täytä jonkun toisen kommentteja lukeneen kommentoinnille asettamia asiantuntemuksen kriteerejä.