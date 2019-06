Sadat tuhannet suomalaiset ovat käyneet sen verran kovan koulun sisäilmaongelmien kanssa, että totta kai oman lapsen terveysongelmien ja sisäilmän välistä yhteyttä tulee mietittyä. Kaikkea oireiluahan ei home aiheuta, vaan kyse voi olla ihan vaan siitäkin, että siivoussopimus on neuvoteltu sellaiseksi, ettei siihen kuulu kuin tiettyjen pintojen pyyhkiminen. Se tarkoittaa, että sisäilma on yksinkertaisesti törkeän pölyistä. Rakenteista, liimoista ja materiaaleista voi myös haihtua ilmaan kemikaaleja, joita oikeastaan ei koskaan tutkita.

Lapsen sairastelu on lapselle uuvuttavaa, ja esimerkiksi astma on elinikäinen sairaus joka vaikuttaa moneen asiaan. On myös yhä enemmän viitteitä siitä, että lisääntyvät suolisto- ongelmat voivat olla yhteydessä sisäilmaongelmiin. Kyseessä on isot asiat. On väärin vähätellä niitä.