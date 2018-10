THL suosittaa yhdenmukaisia tupakka-askeja Suomeen - kaikki askit samanvärisiä, ei logoja

Jo nyt tupakanmyynti on kuin jotakin salakauppaa, ei ole hintoja näkyvissä eikä niitä saisi edes kaupan kassalla kysyä! Kuitenkin kyseessä on laillisesti myytävä tuote, kaikki alkoholi on oikein edustavasti esillä pitkillä hyllyillä ja hinnat näkyvissä ja alkoholi aiheuttaa paljon enemmän sivullisille haittaa kuin tupakka!