THL: Suomessa todettu viisi uutta koronavirustartuntaa – neljä tartunnoista Pohjois-Italiasta, yksi liittyy aiempiin tartuntoihin

Suomessa on todettu yhteensä viisi uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL.

Kolme tapauksista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on molemmissa todettu yksi koronavirustartunta.

HUSin mukaan yksi alueella uusista tartunnoista saanut on työikäinen nainen ja hänen tartuntansa liittyy aiemmin todettuihin tartuntoihin. Lisäksi kaksi työikäistä miestä on saanut tartunnan Pohjois-Italiasta. HUS kertoo, että kaikki ovat hyväkuntoisia ja heidät on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona.

Myös Pirkanmaalla todettu tartunta on saatu Pohjois-Italiasta. Koronavirus on todettu työikäisellä aikuisella, joka on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Sairaanhoitopiirin mukaan tartunnalle on altistunut kolme lähikontaktia.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan, että myös Hämeenlinnassa todettu tartunta on peräisin Pohjois-Italiasta. Sairaanhoitopiirin mukaan sairastunut on lapsi.

Ainoat tiedossa olevat altistuneet ovat muita saman perheen jäseniä. Sairaanhoitopiirin mukaan perhe on ollut vapaaehtoisessa kotikaranteenissa, eivätkö lapset ole osallistuneet esimerkiksi kouluopetukseen.

Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä 12 koronavirustartuntaa. THL jatkaa tartuntojen ja heidän lähikontaktiensa selvittämistä yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa.

Maailmalla koronavirustapauksia on todettu yli 90 000. Kuolleita on yli 3 200, joista suurin osa Hubein maakunnassa Kiinassa.

Tässä tapauksessa lääkäriin

Epidemia-alueita ovat Manner-Kiina, Italia, Etelä-Korea ja Iran. Tauti on kuitenkin levinnyt laajasti myös epidemia-alueiden ulkopuolelle kuten Ranskaan, Saksaan ja Yhdysvaltoihin.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jossa tyypilliset oireet ovat yskä, kuume, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky.

Jos on palannut epidemia-alueelta ja kärsii yllä mainituista oireista, on syytä käydä lääkärissä tutkittavana.