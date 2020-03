THL: Suomessa on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa – yhteensä 40 tartuntaa tähän mennessä

Suomessa on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa tiistaina.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on kolme tapausta, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kolme tapausta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä yksi tapaus, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä yksi tapaus, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä yksi tapaus, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä yksi tapaus.

Sairaanhoitopiirit ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 40 koronavirustartuntaa. Tapauksista suurin osa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa tartuntoja on 21 kappaletta.

THL ohjeisti tiistaina, että sairaaloissa, hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai iäkkäiden kotona ei kannata vierailla sairaana tai edes lievien flunssaoireiden iskiessä. Vierailuja on erityisen tärkeää välttää, jos henkilöllä on hengitystieinfektion oireita ja hän on palannut koronaviruksen epidemia-alueelta. Edes lievästi sairastunutta lasta ei myöskään pidä viedä kyläilemään isovanhempien luoksi.