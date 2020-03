THL: Suomessa on todettu 50 uutta koronavirustartuntaa, tartuntoja tiedossa nyt kaikkiaan 109

Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika. Aika altistumisesta ensioireiden alkuun saattaa olla 2-12 päivää.

Suomessa on todettu 50 uutta koronavirustartuntaa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on siis nyt kaikkiaan 109 kappaletta.

Tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä.

Myös sairaalasta on löytynyt koronatapaus. Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin henkilöstöön kuuluvalla sydänkirurgilla on todettu koronavirustartunta. Yhteensä 28 henkilökunnan jäsentä on altistunut tapauksen vuoksi koronavirukselle. Lääkärillä on ollut neljä potilaskontaktia. Asiasta kerrottiin Husin tiedotustilaisuudessa torstaina.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista ovat olleet lieviä. Osa potilaista on kuitenkin tarvinnut myös sairaalahoitoa. Suomessa on tutkittu 10. maaliskuuta mennessä noin 720 näytteenottokriteerit täyttävän potilaan näytteet.

Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2-12 päivää, mutta keskimäärin noin 4-5 päivää.

Leviämisen tehokkuutta tai tartuttavuusaikaa ei vielä tunneta tarkasti. Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.

Epidemia-alueella matkustamiseen liittyy korkea riski tartuntaan. Matkustajien kannattaa tarkistaa ulkoministeriön sivuilta uusimmat matkustustiedotteet ennen matkan alkamista.

Tällä hetkellä epidemia-alueeksi määritellään Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea, Italia, Tirolin alueen hiihtokeskukset Itävallassa, sekä Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltio. Kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät tapaukset.