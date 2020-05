THL: Suomessa on nyt yli 5 000 koronatartuntaa, joista 127 Pohjois-Pohjanmaalla – uusia tartuntoja vahvistettu koko maassa 56

Suomessa on nyt yhteensä 5 051 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 56.

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 89. Toissa päivänä niitä oli 166.

Pohjois-Pohjanmaalla varmennettuja koronavirustartuntoja on nyt 127. Määrä on kasvanut yhdellä torstaihin verrattuna. Maakunnassa testejä on tehty lähes 6200.

Pohjois-Pohjanmaan koronatartunnoista 88 on todettu Oulussa, viisi Kempeleessä ja yhdeksän Iissä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa alle viisi potilasta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella vahvistettuja koronatartuntoja on 110 ja Lapin sairaanhoitopiirin alueella 70. Kainuussa on puolestaan varmistettu 62 tartuntaa. Lapissa tartuntoja on nyt yksi enemmän kuin torstaina. Kainuun ja Länsi-Pohjan alueella tartuntojen määrä ei kasvanut vuorokauden aikana.

Eniten tartuntoja 50–59-vuotiailla

Tämän päivän koronakuolemista ei ole vielä kerrottu. THL kertoi torstaina viidestä uudesta kuolemasta, jotka nostivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden kokonaismäärän 211:een.

Eniten varmistettuja tartuntoja on edelleen 50–59-vuotiailla, lähes tuhat. Vähiten niitä on alle 10-vuotiailla lapsilla, joilla tapauksia on todettu tähän mennessä 120.

Naisilla tartuntoja on hieman enemmän kuin miehillä, 52,1 prosenttia.

Helsingissä tartuntoja on 1 888, Espoossa 527 ja Vantaalla 519.