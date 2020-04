THL: Suomessa on kuollut nyt 56 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, uhrien määrä nousi seitsemällä

Suomessa on kuollut nyt kaikkiaan 56 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Määrä on noussut eilisestä lauantaista seitsemällä.

Sairaalahoidossa on koko maassa 235 ihmistä, joista tehohoidossa on 77.

THL kertoi jo aiemmin tänään, että varmistettuja koronatartuntoja on todettu Suomessa 2 974. Määrä kasvoi eilen ilmoitetuista 69 tapauksella.

THL on kertonut julkisuuteen toistaiseksi tietoja 36 Suomessa tautiin kuolleesta.

Tästä ryhmästä kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Mediaani ei kerro kuolleiden iän keskiarvoa, vaan "tyypillisimmän" arvon eli suuruusjärjestykseen asetettujen ikien keskimmäisen arvon.

40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on 12, yli 80-vuotiaita on 22.

Kuolleista valtaosa on miehiä, 69 prosenttia. Naisten osuus kuolonuhreista on siten 31 prosenttia.