THL: Suomessa on 166 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla todettu yksi uusi tartunta

Suomessa on todettu 166 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Koko maassa tartuntoja on nyt todettu yhteensä 4906.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on THL:n keskiviikkoisten lukujen mukaan todettu yksi kappale. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja on todettu 123, joista 85 Oulussa, kahdeksan Iissä ja viisi Kempeleessä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja on 110. Niistä 48 on Kemissä, 33 Torniossa, 24 Ylitorniolla ja viisi Keminmaassa.

Kainuussa koronavirustapauksia on todettu keskiviikkoon mennessä 61. Tartunnoista 27 on Kajaanissa, 24 Sotkamossa ja kuusi Kuhmossa.

Lapissa koronavirukseen on sairastunut varmistetusti 69 henkilöä. Eniten tartuntoja on Kittilässä, jossa on todettu 26 koronavirustartuntaa. Rovaniemellä tapauksia on 23 ja Kolarissa 18.

THL listaa ne paikkakunnat, joissa on todettu yli viisi koronavirustartuntaa.

Eilen tiistaina koko maassa oli koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa yhteensä 200 henkilöä. Heistä 144 oli osastohoidossa ja 56 tehohoidossa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli eilen kuollut Suomessa 199 henkilöä. THL antaa uusia tietoja sairaalahoidossa olevista ja kuolleista henkilöistä myöhemmin iltapäivällä.

OYSin erityisvastuualueella eli Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueella oli eilen tiistaina sairaalahoidossa 16 henkilöä, joista 11 osastohoidossa ja viisi tehohoidossa. Alueella on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin seitsemän henkilöä.