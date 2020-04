THL: Suomessa nyt 3 783 varmistettua koronavirustartuntaa, lisäystä 102 tapausta, kuolleita neljä lisää - PPSHP:n tilanne muuttumaton lauantaista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on nyt 3 783 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on 102.

Kuolleiden määrä on puolestaan kasvanut lauantaista neljällä ihmisellä ja on nyt 94.

Kuolleiden kokonaisluku ei THL:n mukaan tällä hetkellä kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

Toistaiseksi 74 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä valtaosa eli 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 82 vuotta. Alle 60-vuotiaita kuolleita on neljä, 60-69-vuotiaita on neljä, 70-79-vuotiaita on 21, 80-89-vuotiaita on 32, yli 90-vuotiaita on 13.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 1700.

Tartunnan saaneista naisia on yli puolet, 52,1 prosenttia. Eniten tartuntoja on 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa on 773 tartunnan saanutta. Toiseksi eniten tartuntoja on 40–49-vuotiaissa, 647.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa tilanne on sairaanhoitopiirin mukaan sama kuin lauantaina. Hoidossa koronan vuoksi on viisi potilasta, joista kaksi on vuodeosastolla ja kolme tehohoidossa.

Uusia sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita ei ole tullut 9.4. jälkeen, PPSHP kertoo.

Katso lauantain epidemiatilanne Pohjois-Pohjanmaalla tästä uutisesta.

Kunnittain eniten todettuja tartuntoja on Helsingissä, jossa varmistettuja tartunnan saaneita on 1 399. Muista pääkaupunkiseudun isoista kaupungeista Espoossa tartuntoja on 375 ja Vantaalla 280.

Yli sadan tartunnan kaupunkeja Suomessa ovat myös maakuntakeskukset Tampere, 102, ja Turku, 101.

THL kertoi eilen lauantaina, että Suomessa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut 90 ihmistä. THL:n mukaan kuolleiden luku ei kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

THL:n eilen kertomien lukujen mukaan tehohoidossa oli 70 potilasta. THL kertoo myöhemmin sunnuntaina päivitettyjä lukuja kuolemantapauksista ja tehohoidossa olevista.