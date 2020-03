Suomessa on todettu perjantaiaamuun kello 9.30 mennessä 1025 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa, kertoo THL. Tartuntojen todellinen määrä on todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

Tartuntatautirekisteriin ilmoitetuista tapauksista 53 prosenttia on miehiä ja 47 prosenttia naisia. Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 108, joista 32 on tehohoidossa. Sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

Suomessa on todettu seitsemän koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa.

THL on avannut karttasovelluksen, johon on koottu tiedot laboratoriovarmistetuista koronavirustapauksista Suomessa. Sovellus löytyy osoitteesta thl.fi/koronakartta.

Sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa sekä niiden ilmaantuvuus, eli tapausten määrä sairaanhoitopiireittäin 100 000 asukasta kohden.

Tapausmääriä voi tarkastella näytteenottopäivän mukaan sekä tautitapausten kokonaiskertymänä. Lisäksi palvelusta löytyy tietoa tautitapauksista ikäryhmittäin sekä tapausten sukupuolijakauma.

Sovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Sovelluksen tiedot päivitetään joka aamu kello 9.30.