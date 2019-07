THL: Saattohoitoa ei saa kotiin riittävästi – "Siirto aiheuttaa ylimääräistä rasitusta sekä kuolevalle että hänen läheisilleen"

Hyvä kirjoitus. Keinojahan on. Omaisille voitaisiin antaa oikeus saattohoitovapaaseen. Reilukin korvaus tästä ajasta, jonka omainen viettää saattohoidettavan luona, on paljon halvempi kuin kallis erikoissairaanhoito, joka useimmiten voitaisiin välttää sillä, että kotona olisi jatkuva valvonta. Siihen kotisairaalan palvelut lisäksi. Olisi inhimillistä, että kuoleva ihminen saisi olla rakkaidensa kanssa, ja toisin päin.

Lasten määrän vähentyessä päiväkodeista vapautuu kohta iso määrä päteviä lähihoitajia vanhustenhoitoon. Tämä itsessään jo helpottaa iäkkäiden hoitoon liittyviä ongelmia. Nyt mennään hoitajapulan taakse piiloon, kun ei haluta kehittää saattohoitoa - saa nähdä mikä sen jälkeen on tekosyy, kun hoitajapula helpottaa. Kuolema on tabu, jota terve ja nuori ei halua ajatella, vaikka juuri silloin pitäisi huolehtia, että oma kuolema olisi mahdollisimman inhimillinen ja kivuton.