THL: Päiväkoti-ikäisellä rokottamattomalla lapsella todettu tuhkarokko Kotkassa – altistunut luultavasti ulkomaanmatkalla

Kotkassa on todettu tuhkarokkotartunta päiväkoti-ikäisellä rokottamattomalla lapsella, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lapsi on ollut perheensä kanssa ulkomaanmatkalla, missä hän on todennäköisesti altistunut tuhkarokolle.



THL:n mukaan mahdollisia altistuneita on kartoitettu ja suurin osa heistä on jo tavoitettu.

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus. Se tarttuu huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu.



Tuhkarokkoa esiintyy parhaillaan epidemian laajuisesti useissa Euroopan maissa, joissa rokotuskattavuus ei ole riittävän korkea. Laumasuojan muodostumiseksi MPR-rokotuskattavuuden tulisi olla vähintään 95 prosenttia mieluummin, jopa 97 prosenttia, THL kertoo.

THL muistuttaa, että kaksi MPR-rokotetta antaa hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan. Jos on jo aiemmin sairastanut tuhkarokon, rokotetta ei tarvitse.

Jos tuhkarokkoon sopivia oireita ilmaantuu, ota ensin puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseesi tarkempia ohjeita varten, THL ohjeistaa.