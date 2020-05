THL: Melkein kaikilla koronavirukseen kuolleilla yksi tai useampi perussairaus, kuolleita raportoitu perjantaihin mennessä 260

Siinäpä sitä nyt ollaan. Eli lähes kaikki korronakuolemat ovat sellaisia jotka olisivat olleet muutoinkin edessä. Saattohoidot jne.

Tämänkö tähden me nyt olemme parisen kuukautta olleet karanteenissa? Kukaan ns. tavallinen tallaaja ei ole kuollut koronaan eikä kukaan tunne ketään joka tuntisi jonkun jolla on korona. Tämähän on aivan uskomaton tilanne. Ei tarvitse kummoista ennustuspalloa arvatakseen, että nyt on muuten tulossa sen luokan jälkipyykki, että ei olla edes nähty. Onko lopulta kukaan varsinaisesti kuollut koronaan? Mitä se korona tekee? Pysäyttää sydämen? keuhkot? Että mitenkä se menee? Kukaan ei tiedä.... tai tietää, siihen ei ole kuollut kukaan.