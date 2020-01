THL: Koulujen olosuhteet aiheuttivat sisäilmaoireita, mutta oireet eivät ole luotettava mittari sisäilman laadusta

Jos edellisessä koulussa tai työpaikassa on altistunut homeelle ja/tai huonolle sisäilmalle, niin myös seuraavassa koulussa tai työpaikassa saa helposti hengitysteihin liittyviä oireita. Kerran pahasti altistuttuaan ihminen on koko loppu elämänsä vaarassa saada lisäoireita. On myös sellaisia (kevyesti vaurioituneita) ympäristöjä joissa terveet/altistumattomat pystyvät olemaan ilman oirehtimista, mutta aikaisemmin altistunut henkilö saa vahvoja oireita.