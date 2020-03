THL: Koronaviruksen sairastaneelle kehittyy immuniteettisuojaa uutta sairastumista vastaan – Suomessa 400 tartuntaa, joista puolet pääkaupunkiseudulla

Mielestäni näissä raportoinneissa pitäisi käyttää aina esim. termiä "vahvistettuja tautitapauksia" eikä "sairastuneita", kun puhutaan menehtyneiden lukumäärästä suhteessa virustartuntoihin. Suomalainen vessapaperinhamstraajahan laskee kuolleisuuden periaatteella "tuollahan on sata sairastunutta ja kymmenen kuollutta, joten joka kymmenes kuolee". Todellisuudessahan viruksen saaneita on paljon, paljon enemmän, mutta osa on oireettomia ja osa niin lieväoireisia, etteivät he hakeudu hoitoon.