THL: Koronavirukseen on kuollut Suomessa yhteensä 40 ihmistä, kuolleita kuusi lisää – koko maassa sairaalahoidossa 239 henkilöä

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa nyt yhteensä 40 ihmistä. Kuolleita on nyt kuusi enemmän kuin eilen tiistaina.

Koko maassa sairaalahoidossa on nyt yhteensä 239 ihmistä. Heistä 157 on osastohoidossa ja 82 tehohoidossa.

Suurin osa kuolemista on kirjattu Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle. Alueella koronavirukseen on kuollut 25 ihmistä. Sairaalahoidossa on kaikkiaan 152 ihmisitä, joista 103 osastohoidossa ja 49 tehohoidossa.

Toiseksi eniten kuolemia on kirjattu Kuopion yliopistollisen sairaalan eritysvastuualueella, jossa koronavirukseen on kuollut 12 ihmistä. Alueella sairaalahoidossa on 25 ihmistä, joista 15 osastohoidossa ja 10 tehohoidossa.

Oulun yliopistollisen sairaalan alueella kuolonuhreja on yksi kappale. Alueella sairaalahoidossa on yhteensä 27 henkilöä. Heistä 17 on osastohoidossa ja 10 tehohoidossa.

Myös Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueilla on molemmilla yksi kuolonuhri.

THL:n mukaan ikä on tiedossa 28 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on seitsemän, yli 80-vuotiaita on 19.

Koko maassa on keskiviikkoon mennessä todettu yhteensä 2478 koronavirustartuntaa. Näistä 88 on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.