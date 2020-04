Suomessa on kuollut tiistaihin mennessä 64 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta.

Koko maassa testattuja näytteitä on otettu yli 47 300 kappaletta, joista maanantain aikana suoritettiin noin 1 300 kappaletta. Koronavirustartunnan saaneita henkilöitä on ilmoitettu 3 161. Tartuntojen määrä kasvoi maanantaista 97 kappaleella.

37 tautiin kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Kuolleista kaksi on 40-59-vuotiaita, 60-79-vuotiaita 13 ja yli 80-vuotiaita 22 ihmistä. Tiistaihin mennessä koronavirukseen kuolleista 70 prosenttia on miehiä ja 30 prosenttia naisia.

Suurin osa kuolemista, 43 kappaletta, on kirjattu Helsingin yliopistollisen sairaalan sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella, jossa kuolleita on 17 kappaletta.

OYSin alueella kuolemia on yhä kirjattu vain yksi kappale. Myös Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella kuolleita on yksi.